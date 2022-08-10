إل جي تعود للمنافسة بحاسب لوحي جديد

تستعد إل جي لإطلاق حاسب لوحي جديد بمواصفات وأسعار منافسة، يتوقع له أن يلقى رواجا جيدا في الأسواق العالمية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب LG Ultra Tab سيأتي بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن محمي بإطارات من الألومينيوم وطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيأتي هيكله بأبعاد (247.6/157.3/7.1) ملم، وزنه 458 غ، أما شاشته فستكون بمقاس 10.35 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

youtube/SAI INFOTECH

وسيعمل الجهاز بنظام أندرويد قابل لتلقي التحديثات، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت.

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كما سيجهز بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، وبطارية Li-ion بسعة 7040 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا، ومنفذ USB Type-C، أما سعره فسيكون نحو 170 دولارا.

المصدر: 4pda