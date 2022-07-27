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روسيا تفرض غرامة مالية كبيرة أخرى على غوغل!

العالم الرقمي و Social media

روسيا تفرض غرامة مالية كبيرة أخرى على غوغل!
Legion-Media
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أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار عن قرارها بفرض غرامة مالية كبيرة على شركة غوغل، متهمة إياها بمخالفة القوانين المتعلقة بالإنترنت في البلاد.

وأشارت الهيئة في بيان لها "أنها قررت تغريم شركة غوغل بمبلغ ملياري روبل، بسبب السياسات التي تتبعها منصات يوتيوب التابعة لها، والتي تتعارض مع قوانين مكافحة الاحتكار فيما يتعلق بالإنترنت في روسيا".

وكانت الهيئة قد فتحت تحقيقا بشأن منصات "يوتيوب" ووجدت أن هذه المنصات "تخالف قوانين الاحتكار عبر الإنترنت، وتقوم دون سابق إنذار بحظر أو حجب بعض الحسابات أو المنصات التي تنشر الفيديوهات، ما يخلق بيئة غير تنافسية عبر مواقعها على الشبكة العنكبوتية".

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وأوضحت الهيئة "أنها ونتيجة تحقيقاتها السابقة قررت تغريم غوغل بمبلغ ملياري روبل (34.8 مليون دولار تقريبا)، وأن الأخيرة يجب عليها دفع هذه الغرامات في غضون شهرين من تاريخ إصدار وثيقة الغرامة".

وكان قاضي الصلح في منطقة تاغانسكي بموسكو قد فرض على غوغل الشهر الجاري أيضا غرامة مالية بقيمة تزيد على 21 مليار روبل وهي الغرامة الثانية بسبب التعنت في إزالة المعلومات المحظورة.

المصدر: فيستي

 

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