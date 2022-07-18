حاسب أندرويد آخر من سامسونغ يأتي بسعر منافس

بدأت سامسونغ بطرح حاسبها اللوحي الجديد من فئة Galaxy الذي أتى بمواصفات جيدة وسعر رخيص.

ويأتي حاسب Galaxy Tab A7 Lite الجديد بهيكل من الألومينيوم والبلاستيك أبعاده (212.5/124.7/8) ملم، وزنه 366غ.

وحصل على شاشة TFT LCD بمقاس 8.7 بوصة، دقة عرضها (1340/800) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 179 شمعة/م تقريبا.

ويعمل بنظام Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 2 و3 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 2 ميغابيكسل.

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وزودته سامسونغ بمنفذ لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعر الحاسب في الأسواق العالمية فنحو 137 دولارا.

المصدر: 4pda