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حاسب أندرويد آخر من سامسونغ يأتي بسعر منافس

العالم الرقمي و Social media

حاسب أندرويد آخر من سامسونغ يأتي بسعر منافس
youtube/Ivan Kam
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بدأت سامسونغ بطرح حاسبها اللوحي الجديد من فئة Galaxy الذي أتى بمواصفات جيدة وسعر رخيص.

ويأتي حاسب Galaxy Tab A7 Lite الجديد بهيكل من الألومينيوم والبلاستيك أبعاده (212.5/124.7/8) ملم، وزنه 366غ.

وحصل على شاشة TFT LCD بمقاس 8.7 بوصة، دقة عرضها (1340/800) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 179 شمعة/م تقريبا.

ويعمل بنظام Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 2 و3 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 2 ميغابيكسل.

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وزودته سامسونغ بمنفذ لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعر الحاسب في الأسواق العالمية فنحو 137 دولارا.

المصدر: 4pda

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