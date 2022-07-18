Tecno تنافس سامسونغ وهواوي بهاتف متطور سعره 120 دولارا

بدأت Tecno بطرح هاتف أندرويد جديد يتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا لمواصفاته الممتازة وسعره المنافس.

ويأتي هاتف Tecno Spark 9 بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.2/75.6/8.4) ملم.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 407 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات HIOS 8.6، ومعالج MediaTek Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية فيه أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: ixbit