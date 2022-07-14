عطل يصيب "تويتر" في عدد من بلدان العالم

اشتكى مستخدمو تطبيق "تويتر" في عدة بلدان من مشكلات في عمل التطبيق لديهم.

وتبعا لخدمة Downdetector "فإن المشكلات ظهرت عند مستخدمي تويتر في عدد من بلدان العالم، واشتكى المستخدمون من مشكلات في عمل التطبيق، ومشكلات في الوصول إلى موقع تويتر وخوادمه عبر الإنترنت".

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وأوضحت الخدمة أن المشكلات ظهرت ظهر اليوم الخميس بشكل رئيسي عن المستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وهولندا.

وبالإضافة للبلدان المذكورة تسلم القائمون على "تويتر" شكاوى عن عمل التطبيق في بلدان مثل روسيا أيضا.

المصدر: m24.ru