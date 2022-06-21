الرقابة الروسية: حصة المستخدمين الروس في "إنستغرام" تتقلص 5 أضعاف

أشارت الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين إلى أن حصة مستخدمي "انستغرام" التابعة لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا التي تعتبرها متطرفة، تقلصت بمقدار 5 أضعاف منذ فبراير الماضي.

أما حصة مستخدمي "فيسبوك" المحظورة في روسيا أيضا فتقلصت بمقدار 3 أضعاف.

أفادت بذلك الثلاثاء في 21 يونيو صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلا عن مصدر لها في هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين).

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وأوضح ناطق باسم الهيئة أن عدد المستخدمين الروس لهاتين المنصتين الإلكترونيتين الأجنبيتين ينخفض على خلفية حجب مخادم VPN التي فرضت الهيئة قيودا على 30 مخدما منها. وأشارت الصحيفة إلى أن "الرقابة الروسية" حجبت أكثر مخادم VPN خطورة باعتبارها موارد إلكترونية غير موثوق بها تبيع بيانات شخصية للمواطنين إلى أشخاص آخرين.

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وهناك عوامل أخرى لانخفاض شعبية "إنستغرام" و"فيسبوك"، وبينها وجود منتجات IT الوطنية الروسية ذات جودة عالية.

وحسب ناطق هيئة الرقابة فإن تدفق المعلومات في شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK ارتفع منذ فبراير الماضي بمقدار الثلث، ما يشكل نسبة 10% من تدفق الاتصالات الخليوية التابعة للشركات الروسية الكبرى العاملة في هذا المجال.

يذكر أن محكمة "تفير" بموسكو وافقت في مارس الماضي على دعوى رفعتها النيابة العامة الروسية ضد "انستغرام" و"فيسبوك" التابعتين لشركة Meta Platforms باعتبارهما شركتيْن متطرفتيْن وذلك بعد أن رفعتا الحظر عن نشر مواطني بعض البلدان لدعوات إلى العنف تجاه المواطنين الروس.

أما لجنة التحقيق الروسية ففتحت ملفا قضائيا بشأن دعوات إلى ممارسة العنف تجاه الروس وقتلهم نتيجة ما اتخذه موظفو شركة Meta من الخطوات. فيما يتعلق يعمل ميسنجر "واتس آب" الذي تمتلكه الشركة أيضا فقررت المحكمة عدم فرض قيود عليه.

المصدر: إزفيستيا