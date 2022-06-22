شبكة "VK" الروسية تدخل عالم الواقع الافتراضي!

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي عن نية الشبكة إدخال ميزات الواقع الافتراضي لمنح المستخدمين متعة أكبر أثناء التواصل.

وخلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الدولي لهذا العام أعلن المدير الفني لشركة " VK"، ألكسندر توبول "أن شبكة VK عازمة على إطلاق خدمات الواقع الافتراضي عبر ميزة Vmoji الجديدة، والتي ستوفر للمستخدم صنع مجسم افتراضي يشبهه سيتمكن من خلاله التواصل مع الآخرين".

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وأشار توبول إلى "أن المجسمات الافتراضية الرقمية الجديدة ستكون الخطوة الأولى في بناء عالم VK الافتراضي، وستصبح دليلا لعالم جديد، وستسهل إمكانية التواصل بين الناس". وأوضح أن "المجسمات الجديدة قد تحل محل الشخص في اجتماعات الفيديو مستقبلا إذا لم تتوفر للمستخدم إمكانية إظهار صورته بدقة جيدة خلال تلك الاجتماعات أو إذا كانت إمكانيات شبكة الإنترنت أو الجهاز الذي يستعمله لا تسمح بعرض الفيديو بسرعة".

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وستعتمد خدمة "Vmoji" على تقنيات التعرف على الوجوه، وعلى ميزات التعلم الآلي التي توفرها " VK" لصنع مجسم افتراضي ثلاثي الأبعاد للمستخدم، ولصنع هذا المجسم سيتعين على المستخدم تحميل صورة له في تطبيق الشبكة أو التقاط صورة جديدة عبر كاميرا هاتفه أو حاسبه المحمول.

المصدر: فيستي