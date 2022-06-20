"تليغرام" يطلق خدمات مدفوعة للمستخدمين

أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن إطلاق خدمات مدفوعة في التطبيق تمكن مستخدميها من الحصول على بعض الميزات الخاصة.

وتبعا للقائمين على التطبيق فإن خدمات Telegram Premium الجديدة تمكن المستفيدين منها من تحميل ملفات تصل سعتها إلى 4 غيغابايت، وتنزيل هذه الملفات بسرعة كبيرة، كما سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمات من إرسال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة في رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية لإدارة الدردشات أيضا.

وستوفر الخدمات الجديدة للمستخدمين أيضا إمكانية حجب الإعلانات، وإمكانية "التحميل غير المحدود للبيانات"، فضلا عن ميزات إضافية للتحكم بأدوات المراسلة الفردية والجماعية.

إقرأ المزيد

وأشار الخبراء في "تليغرام" إلى أن الميزات السابقة التي وفرها التطبيق لمستخدميه سابقا ستبقى مجانية للجميع، وأن الاشتراك في خدمات Telegram Premium الجديدة سيكلف 449 روبل (نحو 8 دولارات).

وكان مؤسس تطبيق "تليغرام" بافل دوروف قد أشار في وقت سابق إلى "أن المستفيدين من الخدمات المدفوعة الجديدة سيكونون أول من سيحصل على الميزات الإضافية التي ستظهر في التطبيق مستقبلا، وأن هذه الخدمات ستمنح المستخدمين أيضا إمكانيات لتحميل باينات بأحجام أكبر وبسرعة".

المصدر: فيستي