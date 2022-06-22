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مايكروسوفت تختبر ميزات إضافية في أنظمة ويندوز

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مايكروسوفت تختبر ميزات إضافية في أنظمة ويندوز
Legion-Media
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أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق نسخة خاصة من أنظمة ويندوز للمستفيدين من برنامج اختبار برمجياتها.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن نسخة Windows 11 Build 22000.776 حملت ميزات جديدة مثل "مدقق عناوين الـ IP" لخدمات Windows Remote Management، إذ تحسن هذه الميزة تسجيل العناوين عن بعد عبر PowerShell.

كما أضاف التحديث الجديد من مايكروسوفت عدة رموز SMB للعملاء ورموز SMB للمخدمات يمكن إدارتها عبر PowerShell.

ومنح التحديث الجديد لمستخدمي Windows 11 قوائم جديدة للبحث، ومن خلال هذه القوائم ستظهر للمستخدم أبرز الأشياء التي قد تثير اهتمامه مثل تواريخ العطلات والاحتفالات الرسمية والأحداث السنوية المهمة في المنطقة التي يستخدم فيها الحاسب أو في مختلف مناطق العالم.

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ومن بين الأمور المميزة التي تختبرها مايكروسوفت مع أنظمة ويندوز حاليا هي ميزة تساعد المستخدم على اكتشاف التطبيقات الموجودة في جهازه والتي قد تستغل للحصول على بياناته الشخصة أو التجسس عليه عبر الكاميرا أو المايكروفون أو بيانات التصفح في الإنترنت.

المصدر: ixbit

 

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