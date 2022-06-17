سامسونغ تطلق هاتفا متوسط الفئة بكاميرات ممتازة وبطارية كبيرة
تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، مجهز بكاميرات وتقنيات منافسة.
وسيحصل هاتف Galaxy F13 الجديد على شاشة PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريا.
وسيضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12 مع واجهات One UI Core 4.1، ومعالج Exynos 850 (8nm)، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل، مجهزة بعدسة للتصوير العريض وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وستزوده سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.
المصدر: ixbit