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سامسونغ تطلق هاتفا متوسط الفئة بكاميرات ممتازة وبطارية كبيرة

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق هاتفا متوسط الفئة بكاميرات ممتازة وبطارية كبيرة
youtube/Tech Counting
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تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، مجهز بكاميرات وتقنيات منافسة.

وسيحصل هاتف Galaxy F13 الجديد على شاشة PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريا.

وسيضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12 مع واجهات One UI Core 4.1، ومعالج Exynos 850 (8nm)، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل، مجهزة بعدسة للتصوير العريض وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستزوده سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: ixbit

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