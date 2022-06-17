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Firefox يعزز خصوصية بيانات المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Firefox يعزز خصوصية بيانات المستخدمين
Legion-Media
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أعلن القائمون على متصفح Mozilla Firefox أن المتصفح سيحصل على ميزات جديدة لحماية خصوصية بيانات المستخدمين.

وأشار القائمون على المتصفح إلى أنهم سيدخلون تعديلات على ميزة الأمان التي تدعى Total Cookie Protection والتي تهدف إلى حماية خصوصية بيانات المستخدمين فيما يتعلق بملفات تعريف الارتباط "Cookie".

وبعد إدخال التعديلات لن تتمكن المواقع الخارجية أو أية أطراف سوى تلك المشغلة للمواقع التي يتصفحها المستخدم من تعقب بيانات ملفات تعريف الارتباط، وهذا سيحمي خصوصية بيانات المستخدمين تبعا للخبراء، وسيمنع استغلال تلك البيانات لأهداف تجارية مثل إيصال إعلانات معينة للمستخدم.

وأشار القائمون على Firefox أن الميزة الجديدة لن تمنع ظهور الإعلانات نهائيا لمستخدمي المتصفح، لكنها ستقلل من جمع بياناتهم من قبل جهات خارجية.

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وجاء في مدونة على الموقع الرسمي لـ Mozilla على الإنترنت "أظهرت الاختبارات الأخيرة مدى قوة تأثير بيع البيانات المتعلقة باستخدام الإنترنت..إنها حقيقة مثيرة للقلق، احتمالية مشاهدة كل تحركاتك على الإنترنت وتتبعها ومشاركتها - وهو أمر يتعارض مع سياسة استعمال الإنترنت التي نعمل عليها، لهذا السبب قمنا بتطوير Total Cookie Protection للمساعدة في الحفاظ على أمانك على الإنترنت".

المصدر: ixbit

 

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