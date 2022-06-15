تحذيرات من ثغرة أمنية في بعض معالجات حواسب آبل

حذّر خبراء في مجال أمن المعلومات من وجود ثغرة تقنية في بعض المعالجات التي تستخدمها آبل في حواسبها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "مختصين من مختبرات CSAIL لعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تمكنوا من تطوير تقنية تدعى PACMAN، وهذه التقنية تمكّن من تنفيذ آليات هجوم إلكتروني مستغلة ثغرة برمجية موجودة في بعض حواسب آبل التي تعمل بمعالجات M1".

ويشير الخبراء إلى "أن تنفيذ الهجمات الإلكترونية على الحواسب عبر التقنية المذكورة يمكن أن يتم عن بعد، وبالتالي الوصول إلى نواة أنظمة التشغيل في تلك الأجهزة، ومن المحتمل ان توجد مثل هذه الثغرات الأمنية في المعالجات التي تنتجها شركتا Qualcomm وسامسونغ أيضا، لكن الأمر غير معروف بعد".

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ويعتمد الجانب التقني للهجوم تبعا للخبراء على وظيفة "مصداقية المؤشر" أو (Pointer Authentication)، كما يستخدم فيها رموز(Pointer Authentication Codes).

ومن جهته قال المتحدث باسم آبل سكوت رادكليف "إن الثغرة الأمنية لا تشكل تهديدًا مباشرًا للمستخدمين وليست كافية في حد ذاتها لتجاوز حماية نظام التشغيل".

المصدر: فيستي