Amazon تفعّل خدمة إيصال البضائع باستخدام الدرونات العام الجاري

أعلنت شركة Amazon عن نيتها إطلاق خدمة إيصال البضائع لزبائنها في الولايات المتحدة باستخدام الدرونات هذا العام.

وقال بيان صادر عن الشركة "فرقنا التي تضم مئات العلماء والمهندسين والخبراء في مجالات الشحن عملت بجدّ لتكون خدمة إيصال البضائع باستخدام الطائرات المسيرة ممكنة، ولتطلق هذه الخدمة في وقت لاحق من هذا العام، سيكون عملاؤنا الموجودون في لوكفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية أول من سيستفيد من خدمة Prime Air هذه السنة".

وأضاف البيان "بفضل الخدمة الجديدة المجانية سيتمكن سكان المنطقة المذكورة من الحصول على آلاف العناصر والبضائع بشكل يومي، وتطوير هذ الخدمة سيخلق فرص عمل جديدة وسيطور أطر علاقات العمل هناك، لقد وقع اختيارنا على هذه المنطقة نظرا لتاريخها في مجال الطيران، فقد ولد فيها ويلدون كوك، أحد مؤسسي الصناعة في هذا المجال".

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وأشار متحدث باسم الشركة إلى "أن الطائرات المسيّرة التي ستعمل مع الخدمة المذكورة ستكون قادرة على نقل عبوات وبضائع تصل أوزانها إلى 2.2 كلغ، وستضم البضائع المنقولة مستحضرات التجميل والقرطاسية والسلع المنزلية الخفيفة، والعديد من البضائع الأخرى التي يرغب زبائن Amazon بالحصول عليها، ومن المفترض أن تقوم الدرونات بإيصال البضائع من مراكز ومستودعات الشركة إلى منزل العميل في أقل من ساعة.

المصدر: فيستي