ZTE تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد

كشفت ZTE عن هاتف Axon 40 Ultra الذي يتفوق على الكثير من هواتف أندرويد المتطورة من حيث التقنيات وقدرات التصوير.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.2/73.5/8.4) ملم، وزنه 204 غ.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2480/1116) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت وأخرى بسعة 1 تيرابايت.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت من بين أفضل كاميرات الهواتف، وجهزت بثلاث عدسات بدقة (64+64+64) ميغابيكسل، الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

المصدر: 3dnews