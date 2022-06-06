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"تويتر" يختبر ميزة انتظرها الكثيرون

العالم الرقمي و Social media

Legion-Media
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أعلنت بعض مواقع الإنترنت عن بدء اختبار ميزة جديدة في تطبيق "تويتر" قد تهم الكثيرين من مستخدمي التطبيق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة وتدعى Search Subscribe ستسمح لمستخدمي التطبيق عبر الهواتف والأجهزة الذكية بتلقي إشعارات حول التغريدات التي تتعلق بموضوع معين كانوا قد أدرجوه في قائمة البحث.

ومن المفترض أن تظهر الميزة الجديدة للإشعارات على شكل زر "جرس" سيظهر بجوار خيار مربع البحث في تطبيق "تويتر".

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ومن جهته أشار مطور برامج أندرويد، ديلات روسيل إلى "أن الميزة الجديدة تختبر حاليا لدى مستخدمي نسخ تطبيق Twitter Alpha، ومن غير المعروف بعد متى ستظهر رسميا في تطبيق تويتر المخصص للأجهزة الذكية، لكن هذه الميزة ستساعد المستخدمين بالحصول على إشعارات تتعلق بالتغريدات المرتبطة بمواضيع تثير اهتمامهم".

وذكرت بعض مواقع الإنترنت أن الميزة الجديدة ستشبه من حيث مبدأ العمل ميزة  TweetDeck التي تتوفر عبر تطبيق "تويتر"المخصص للحواسب، كما من المحتمل أن تكون جزءا من خدمات Blue  المدفوعة التي يوفرها التطبيق.

المصدر: 4pda

 

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