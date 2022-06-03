أكثر الهواتف القابلة للطي مبيعا في العالم

ظهرت الهواتف القابلة للطي منذ بضعة سنوات، وأشار الخبراء إلى أن هذه الأجهزة ستشكل مستقبل التقنيات المحمولة، فما الهواتف الأكثر رواجا حاليا؟

وتبعا لدراسات أجراها مستشارو سلسلة التوريد Display Supply Chain Consultants فإن هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3 من الجيل الثالث حقق أعلى مبيعات من بين الهواتف الذكية القابلة للطي في الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الدراسات إلى "أن عدد الهواتف القابلة للطي والتي بيعت في الأسواق العالمية في الربع الأول من العام الجاري بلغ 2.22 مليون جهاز، وهذه النسبة هي أكبر بمعدل 571% من نسبة مبيعات هذا النوع من الأجهزة في الفترة نفسها من العام الماضي، وحقق هاتف Galaxy Z Flip 3 وحدة نحو 51% من من نسب المبيعات المذكورة في الربع الأول من عام 2022".

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وأوضح التقرير "أن سامسونغ هي المسيطر الأول على سوق الهواتف القابلة للطي حاليا، وبنسب مبيعات تصل إلى 74% تقريبا من إجمالي مبيعات تلك الأجهزة، وتليها شركة هواوي بنسبة 20% تقريبا".

وكانت شركة Canalys للتحليلات قد توقعت سابقا أن أعداد مبيعات الهواتف القابلة للطي قد ترتفع إلى 30 مليون جهاز يباع كل سنة مع حلول عام 2024، وأن أسعار هذه الأجهزة قد تنخفض للنصف مستقبلا بسبب التطور التقني.

المصدر: 3dnews