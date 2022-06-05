متجر RuStore الروسي الجديد للتطبيقات قد يعمل على هواتف آبل

أعلنت شركة " VK" الروسية المطورة لمتجر RuStore للتطبيقات أن المتجر من المحتمل أن يعمل مستقبلا مع الأجهزة المزودة بأنظمة iOS.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة، فلاديمير كيرينكو: "الشركة تحلل خيارات إطلاق نسخة من متجر RuStore قادرة على العمل مع هواتف شركة آبل، لكن أفضلية تطوير هذا المتجر تبقى لصالح نسخه المخصصة لأنظمة أندرويد، نحن نحلل التاريخ وإمكانيات دخول سوق أجهزة آيفون، لكن الأفضلية تبقى لأندرويد بسبب بنيته وبرمجياته".

وأضاف "هدفنا أن من متجر تطبيقاتنا الجديد المنافس لـ Google Play أن يقدّم هذا المتجر كل ما يلزم للمستخدم الروسي، وأن يمنحه نطاقا واسعا من التطبيقات، عند إطلاقه وضمن هذا المتجر نحو 100 تطبيق، واليوم يحتوي على اكثر من 200 تطبيق".

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تم تطوير متجر RuStore الجديد للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة شركة " VK"، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة، وبدأت النسخة الاختبارية من هذا المتجر بالعمل في 25 مايو الفائت، ومن المفترض أن تطلق النسخة الكاملة منه صيف العام الجاري.

المصدر: فيستي