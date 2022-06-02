هاتف أندرويد جديد ينافس أحدث أجهزة 5G
كشفت Oppo عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيشكل منافسة قوية في عالم الأجهزة المحمولة التي تعمل مع شبكات 5G.
ويأتي هاتف Oppo A77 بنسخته الجديدة بهيكل بأبعاد (163.8/75.1/8) ملم، وزنه 190 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IPX4.
أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام Android 12 مع واجهات ColorOS 12.1، ومعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (48+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، ومن المفترض أن تطرحه Oppo بسعر 270 دولارا تقريبا.
المصدر: 4pda