"تويتر" يحصل على ميزة تهم الكثيرين من مستخدميه

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أن التطبيق حصل على ميزة جديدة قد تكون مهمة للكثير من المستخدمين.

وتبعا للمبرمجين في "تويتر" فإن ميزة Circle الجديدة التي بدأ اختبارها مطلع مايو الجاري باتت متاحة الآن للعديد من المستخدمين، وللاستفادة منها يمكن للمستخدم تحديث تطبيق "تويتر" لأحدث نسخة، أو الذهاب إلى موقع الويب الخاص بالشبكة ومحاولة كتابة تغريدة واستعمال هذه الميزة معها.

وبواسطة الميزة الجديدة يمكن لمستخدم "تويتر" اختيارمجموعة معينة من الأشخاص لتصل لهم تغريدته، ويبلغ عددهم 150 شخصا، سواء كانوا من متابعيه على التطبيق أم لا، كما يمكن تعديل المجموعة وحذف وإضافة أشخاص إليها.

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ومن جهته قال المتحدث باسم "تويتر" جوزيف نونيز:" إن الميزة ما زالت قيد الاختبار عند بعض مستخدمي أجهزة أندرويد وiOS، ومن المفترض أن تصل إلى شريحة أكبر من المستخدمين قريبا بعد إدخال بعض التعديلات عليها وفقا لملاحظات المستخدمين الذين اختبروها".

ويرى خبراء التقنية أن الميزة الجديدة ستمنح مستخدمي "تويتر" خصوصية أكبر في نشر التغريدات، وإمكانيات أوسع لتحديد الجمهور الذي يرغبون بأن تصل إليهم تغريداتهم ما سيساعد على استعمال التغريدات بهدف العمل أو تنظيم الاجتماعات.

المصدر: 4pda