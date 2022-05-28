هاتف منافس آخر من Xiaomi يظهر ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتف بمواصفات مميزة وكاميرات ممتازة سعره نحو 160 دولارا.

وسيأتي هاتف Redmi 10 Prime 2022 بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162/75.5/6.9) ملم، وزنه 192 غ.

وسيحصل على شاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات MIUI 12.5، ومعالج MediaTek Helio G88، ومعالج رسوميات MediaTek Helio G88، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 4 عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ودعمت Xiaomi هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: 4pda