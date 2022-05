تحقق من حساب "فيسبوك" الخاص بك الآن - قد يكون هناك شخص ما يراقب سرا كل ما تفعله!

إذا لاحظت نشاطا غريبا على "فيسبوك" مؤخرا، فربما شخص ما تمكن من الوصول إلى حسابك.

وسواء كان ذلك بسبب اختراق البيانات أو أن كلمة المرور الخاصة بك سهلة للغاية، فلا أحد يريد أن تتم مراقبته.

وتتضمن العلامات التي تعني أنك تعرضت للاختراق، وجود منشورات غريبة لم تنشرها أنت أو "أصدقاء" لا تتذكر قبولهم.

ولكن، لحسن الحظ، هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانت شكوكك صحيحة. وعلى الرغم من أنك لن تتمكن من تحديد الجاني، ولكن على الأقل ستعرف أن هناك من تسلل إلى حسابك، وبالتالي، يمكنك اتخاذ إجراء لوضع حد لذلك.

ويحتوي "فيسبوك" على ميزة مفيدة لموقع تسجيل الدخول، تظهر لك كل مكان يتم الوصول فيه إلى حسابك.

ولهذا، إذا اكتشفت جهازا لا يشبه ذلك الذي تستخدمه في المنزل أو في العمل أو في مكان ما تذهب إليه بانتظام، والأهم من ذلك أنه جهاز لم تمتلكه أو تستخدمه من قبل- فقد يكون هناك سبب للقلق.

كيف ترى مواقع تسجيل الدخول على "فيسبوك"

من هاتفك الذكي، افتح تطبيق "فيسبوك" وانتقل إلى قائمة الإعدادات. وسترى الإعدادات والخصوصية (Settings & Privacy)، اضغط عليها، ثم افتح Settings Next، انتقل إلى كلمة المرور والأمان (Password and security).

وضمن "المكان الذي قمت بتسجيل الدخول إليه"، حدد عرض الكل (See all). وسترى الآن جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها في حسابك، بالإضافة إلى موقع تقريبي.

وإذا رأيت اتصالا يختلف عن الأجهزة التي تستخدمها أو عن الموقع الذي أنت فيه، فربما يتطفل شخص ما على حسابك.

ماذا أفعل إذا كان شخص ما يستخدم حسابي على "فيسبوك"؟

انقر فوق تسجيل الخروج من جميع السجلات (Log out of all sessions)- وقد يتم تسجيل خروجك أيضا كنتيجة لذلك.

ويجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.

المصدر: ذي صن