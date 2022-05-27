غوغل تدخل المنافسة مع سامسونغ وهواوي في عالم الهواتف القابلة للطي

تستعد غوغل لإطلاق أول هواتفها القابلة للطي الذي يتوقع له أن يكون منافسا مهما لهواتف سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Google Pixel notepad المنتظر سيحصل على هيكل بأبعاد (132.6/140.2/8) ملم، وزنه 275 غ.

وسيجهز بشاشة Foldable LTPO AMOLED مرنة بمقاس 7.1 بوصة، دقة عرضها (1792/190) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وشاشة خارجية AMOLED بدقة عرض (988/1970) بيكسل.

وسيعمل بمعالج حديث يصل تردد أنويته إلى 2.8 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP20، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256و 512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+16+13) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (32+32) ميغابيكسل.

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وستدعمه غوغل بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل ما خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 4pda