Tecno تكشف عن هاتف أندرويد متطور مجهّز ببطارية تعمل لمدة طويلة

كشفت Tecno عن هاتفها الذكي الجديد الذي تميز بتقنياته المتطورة وبطاريته التي تعمل لمدة طويلة بالشحنة الواحدة.

ويأتي هاتف Tecno Pova 3 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (173.1/87.5/9.4) ملم، وشاشة IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 389 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج IPS LCD، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة فيها عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجه.

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ومن الأشياء المميزة في هذا الهاتف هو بطاريته الكبيرة التي أتت بسعة 7000 ميلي أمبير والتي تعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة، وتعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

وجهّزت Tecnoهذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستقبل لإشارات الراديو FM.

المصدر: ixbit