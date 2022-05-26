Realme تطلق حاسب أندرويد متطور يعمل مع شبكات 5G

أعلنت Realme عن حاسب لوحي جديد قادر على العمل مع شبكات 5G، وسيطرح بسعر منافس جدا.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزنه 499غ، ومجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 10.6 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، معدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android مع واجهات Realme UI 3.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأمامية فيه فأتت بدقة 13 ميغابيكسل وجهزت بفتحة عدسة f/2.2 للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وبفتحة f/2.0 للتصوير الفائق العرض.

وحصل الحاسب على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وعلى منفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، وبطارية بسعة 8340 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 180 يورو.

المصدر: 3dnews