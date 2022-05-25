متجر التطبيقات الروسي الجديد سيعمل على جميع الهواتف الحديثة في البلاد

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن متجر التطبيقات الجديد المطور محليا سيثبّت مسبقا في جميع الهواتف الذكية التي ستباع في روسيا.

وأوضح ميشوستين "أن هذا الإجراء سيساعد المستخدمين الروس على الوصول إلى الخدمات الإلكترونية والتطبيقات بعد القيود التي فرضتها متاجر التطبيقات الأجنبية مثل Google Play وApp Store في البلاد".

وحول الموضوع قال المسؤول "حتى وقت قريب كان بإمكان المستخدمين الروس تثبيت أي محتوى على أجهزتهم، بما في ذلك التطبيقات المتعلقة بالرياضة وتطبيقات تعلّم اللغات الأجنبية والتطبيقات المتعلقة بالعلوم، لكن أصحاب المنصات الإلكترونية الأجنبية حدّوا من إمكانية وصول مستخدمينا إلى البرامج، كما فرضوا قيودا على البرامج التي أنشأها المطورون الروس.. مستخدمونا يخشون من أن البرامج التي كانوا قد اشتروها أو حملوها سابقا قد تتوقف عن التحديث بأي وقت أو تتوقف عن العمل كليا، ولذلك تقرر استحداث متجر تطبيقات روسي سيكون مثبتا مسبقا على جميع الهواتف الذكية الجديدة سواء تلك المستوردة أو تلك التي يتم تصنيعها في روسيا".

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وكان المدير العام لشركة"VK" الروسية، فلاديمير كيرينكو قد ذكر سابقا أن النسخة الاختبارية لمتجر التطبيقات RuStore الذي طورته شركته بدعم من وزارة التطوير الرقمي في الاتحاد الروسي ستبدأ بالعمل بالنسبة للأجهزة التي تعتمد أنظمة أندرويد في 25 مايو الجاري.

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وفي 16 مايو الجاري أيضا تم إطلاق متجر NashStore الروسي للتطبيقات أيضا، وأشارت شركة " Digital Platforms" المطورة له إلى أن المستخدمين استعملوا هذا المتجر أكثر من مليون وثلاثمئة ألف مرة لتحميل التطبيقات، وذلك خلال الأسبوع الأول من إطلاقه فقط.

المصدر: فيستي