Oppo تطلق حاسب أندرويد بمواصفات وأسعار منافسة
بدأت Oppo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي سينافس حواسب سامسونغ وهواوي من نفس الفئة من حيث المواصفات والأسعار.
ويأتي الحاسب الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (245.1/154.8/6.9) ملم، وزنه 440 غ.
اما شاشته فأتت بمقاس 10.36 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، معدل سكوعها 360 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب نظام تشغيل Android 12 مع واجهات ColorOS 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وجهّز بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل فيها عدسة بفتحة f/2.0، و وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.
المصدر: 3dnews