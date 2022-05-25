 
مباشر

هواوي تعود بقوة لعالم الحواسب بجهاز جديد

العالم الرقمي و Social media

هواوي تعود بقوة لعالم الحواسب بجهاز جديد
youtube/TechTablets
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3cb

كشفت هواوي عن مواصفات حاسبها المحمول الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الحواسب المطروحة حاليا.

ويأتي حاسب MateBook 16s الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من الألومينيوم، سماكته لا تتعدى الـ 17.9 ملم، ووزنه 1.9 كلغ تقريبا.

وجهز الحاسب بشاشة تعمل باللمس بمقاس 16 بوصة، دقة عرضها (2520/1680) ترددها 90 هيرتزا، ومحمية بطبقة من الزجاج المقاوم للخدوش.

وستحصل أقوى نسخه على معالجات Core i9-12900H الحديثة من إنتل والتي يصل ترددها إلى 5 غيغاهيرتز، أما النسخ الأبسط فستحصل على معالجات و Core i7 الحديثة أيضا، وعلى ذواكر وصول عشوائي LPDDR4x بسعة 16 غيغابايت، وذواكر داخلية NVMe PCIe بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

إقرأ المزيد
شبكة
شبكة "VK" الروسية تطلق تطبيقا قد يهم الملايين من مستخدميها

وجهزته هواوي أيضا بكاميرا ويب قادرة على توثيق فيديوهات Full HD، ومنفذي USB-C أحدهما يدعم معيارية Thunderbolt 4، ومنفذي USB 3.2 Gen 1، ومنفذ HDMI، وبطارية باستطاعة 84 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات بالشحنة الواحد، ويمكن ملء 50 % من سعتها خلال نصف ساعة تقريبا.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا