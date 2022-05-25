هواوي تعود بقوة لعالم الحواسب بجهاز جديد

كشفت هواوي عن مواصفات حاسبها المحمول الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الحواسب المطروحة حاليا.

ويأتي حاسب MateBook 16s الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من الألومينيوم، سماكته لا تتعدى الـ 17.9 ملم، ووزنه 1.9 كلغ تقريبا.

وجهز الحاسب بشاشة تعمل باللمس بمقاس 16 بوصة، دقة عرضها (2520/1680) ترددها 90 هيرتزا، ومحمية بطبقة من الزجاج المقاوم للخدوش.

وستحصل أقوى نسخه على معالجات Core i9-12900H الحديثة من إنتل والتي يصل ترددها إلى 5 غيغاهيرتز، أما النسخ الأبسط فستحصل على معالجات و Core i7 الحديثة أيضا، وعلى ذواكر وصول عشوائي LPDDR4x بسعة 16 غيغابايت، وذواكر داخلية NVMe PCIe بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

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وجهزته هواوي أيضا بكاميرا ويب قادرة على توثيق فيديوهات Full HD، ومنفذي USB-C أحدهما يدعم معيارية Thunderbolt 4، ومنفذي USB 3.2 Gen 1، ومنفذ HDMI، وبطارية باستطاعة 84 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات بالشحنة الواحد، ويمكن ملء 50 % من سعتها خلال نصف ساعة تقريبا.

المصدر: 4pda