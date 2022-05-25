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موتورولا تطلق هاتفا بتقنيات غير مسبوقة

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تطلق هاتفا بتقنيات غير مسبوقة
youtube/Science and Knowledge
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أكدت شركة موتورولا أنها ستعلن في يونيو القادم عن هاتف جديد سيحصل على قدرات تصوير وتقنيات تتحدى تلك الموجودة في أفضل الهواتف الذكية حاليا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف الجديد الذي سيدعى Motorola Frontier سيحصل على كاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 200 ميغابيكسل تحمل معيارية جديدة للتصوير.

ومن المفترض أن تستعمل كاميرا الهاتف المذكور مستشعر ISOCELL HP1 sensor المتطور من سامسونغ، والذي يعتمد على خوارزميات ذكية لإعادة تجميع البيكسلات في الصور لمنحها دقة كبيرة، كما سمنح الكاميرات قدرة على توثيق فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وسيحصل الهاتف المذكور أيضا على كاميرا أمامية بدقة 60 ميغابيكسل، كما سيعمل بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 المتطور الذي أعلنت عنه كوالكوم مؤخرا، كما سيجهز بشاشة بمقاس 6.67 بوصة ترددها يعادل 144هيرتزا أي أنها ستتعامل مع الفيديوهات وألعاب الفيديو بكفاءة عالية جدا.

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وسيعتمد هذا الهاتف في أدائه أيضا على ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 ميل امبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 125 واطا، ومع تقنيات الشحن اللاسلكي السريع أيضا.

المصدر: 4pda

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