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Xiaomi تطرح سوارها الذكي بسعر منافس قريبا

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تطرح سوارها الذكي بسعر منافس قريبا
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أعلنت Xiaomi الـ 24 من مايو الجاري موعدا للكشف عن سوار Mi Band الذكي بنسخته الجديدة، والذي سيطرح بمواصفات وأسعار منافسة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سوار производство Xiaomi Mi Band 7 سيأتي بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، سيحصل على أحزمة مطاطية مريحة بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والوردي والأزرق والأخضر.

وسيحصل السوار على شاشة AMOLED بمقاس 1.56 بوصة، دقة عرضها تعادل (490/192) بيكس، كما سيجهز ببطارية بسعة 250 ميلي أمبير تكفيه ليعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة في وضعية توفير الطاقة.

وستجهزه Xiaomi بأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم وعدد ساعات نومه اليومية.

Xiaomi تطرح سوارها الذكي بسعر منافس قريبا
ixbt.com
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وسيكون السوار قادرا على الاقتران مع الهواتف الذكية عبر بلوتوث، كما سيجهز بعدة واجهات تشغيل، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 40 دولارا.

المصدر: ixbit

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