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حاسب Realme اللوحي الجديد المنافس لحواسب سامسونغ وهواوي

العالم الرقمي و Social media

حاسب Realme اللوحي الجديد المنافس لحواسب سامسونغ وهواوي
youtube/YugaTech
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أطلقت Realme منذ مدة حاسبا لوحيا بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة، لتنافس فيه أحدث حواسب سامسونغ و هواوي من نفس الفئة.

ويأتي حاسب Realme Pad Mini الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والألومينيوم والزجاج، أبعاده (211.8/124.5/7.7) ملم، وزنه 327 غ.

وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 8.7 بوصة، دقة عرضها (1340/800) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 179 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما كاميرته الأساسية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل وتصور فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

وجهزته Realme بمنفذ لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 6400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: 3dnews

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