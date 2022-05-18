غوغل قد تحذف قريبا تطبيقات "أندرويد" المفضلة لديك إلى الأبد!

أبلغ أن ما يقرب من 900 ألف تطبيق "أندرويد" ستختفي من متجر "غوغل بلاي"، مع استعداد Mountain View لإزالة البرامج التي لم تُحدّث لمدة عامين على الأقل.

وقد يؤدي هذا الإلغاء الكبير إلى حذف ثلث تطبيقات "أندرويد" الموجودة في متجر "بلاي".

ويكمن السبب وراء اتخاذ غوغل لهذا الإجراء، في المساعدة في حماية مستخدميها بشكل أفضل. وهذا لأن التطبيقات القديمة لا تستفيد من الأدوات التي أصدرت لأنظمة التشغيل والمطورين في السنوات القليلة الماضية والتي تزيد من مستوى الأمان.

ونتيجة لذلك، يمكن أن تحتوي التطبيقات القديمة على عيوب أمنية لم يعثر عليها في البرامج الأحدث.

وقد تتخذ شركة آبل إجراء مماثلا بشأن متجر التطبيقات الخاص بها، وفقا لما نشره موقع Cnet والذي يستخدم أرقاما من شركة Pixalate للتحليل.

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ويمكن أن يستعد صنّاع "آيفون" و"أندرويد" لإزالة 1.5 مليون تطبيق بينها.

ويُزعم أن قوائم تطبيقات "أندرويد" التي حذفت ستكون مخفية عن الأنظار حتى يتم دفع تحديث جديد.

ولكن، إذا كنت تستخدم تطبيقا منذ سنوات مضت ولم يعد المطورون يدعمونه، فهذا يعني أنك قد لا تتمكن من تنزيله مرة أخرى.

وإذا كان التطبيق مثبتا بالفعل على هاتفك، فيمكنك فقط التأكد من عدم حذفه حتى تتمكن من الاستمرار في استخدامه.

ومع ذلك، قد يعرضك هذا لمخاطر أمنية محتملة. وبدلا من ذلك، يمكنك حذف التطبيق من هاتفك للمساعدة في حماية هاتفك بشكل أفضل وتأمل أن يتم دفع تحديث جديد في المستقبل، ولكن ليس هناك ما يضمن حدوث ذلك، ولا يوجد أي ضمان أنك ستتمكن من إعادة تنزيله في المستقبل.

وحتى إذا كان عليك توديع أحد التطبيقات التي استخدمتها والتي نسيها المطورون منذ فترة طويلة، فسيكون من الأفضل المساعدة في حماية أمان جهازك بشكل أفضل.

ومع ذلك، هناك احتمالات، أن التطبيقات التي تستخدمها كثيرا قد تلقت تحديثات منتظمة.

وتقول Pixalate إن 68% من التطبيقات على كل من App Store و"متجر بلاي"، تلقت تحديثا خلال العامين الماضيين.

بينما تميل التطبيقات التي تتلقى تحديثات بشكل متكرر إلى أن تكون الأكثر استخداما. ووجد تحليل Pixalate أن 84%من التطبيقات التي تحتوي على أكثر من 100 مليون عملية تنزيل تلقت تحديثا في الأشهر الستة الماضية.

المصدر: إكسبريس