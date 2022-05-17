Xiaomi تستعد لإطلاق أحد أفضل الهواتف القابلة للطي على الإطلاق

سرّبت بعض مواقع الإنترنت تفاصيل عن هاتف Mix Fold 2 الذي تستعد Xiaomi لإطلاقه ليكون أقوى منافس لهواتف سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل أنحف من هيكل هاتف Mix Fold الذي طرحته Xiaomi العام الماضي، وربما سيكون أنحف الهواتف القابلة للطي المطروحة هذا العام.

وسيحصل الجهاز على شاشة أساسية مرنة بمقاس 8 بوصات قادرة على عرض فيديوهات 8k، وعلى شاشة خارجية بمقاس 6.5 بوصة، ومنفذين لشرائح الاتصال، وسيكون قادرا على العمل بكفاءة عالية مع شبكات 5G الحديثة.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus من Qualcomm، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت.

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وسيتميز هذا الهاتف من حيث قدرات التصوير إذ سيجهز بكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 108 ميغابيكسل، كما سيحصل على بطارية بسعة 4500 ميل امبير تعمل مع شاحن سريع يشحن 80% من سعتها تقريبا خلال 37 دقيقة.

المصدر: 4pda