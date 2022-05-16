مايكروسوفت تمنح متصفح Edge ميزات تشفير جديدة للبيانات

تزامنا مع إطلاق النسخة الجديدة من متصفح Edge أعلنت مايكروسوفت عن ميزات إضافية ستمنح مستخدمي المتصفح خصوصية أكبر للحفاظ على سرية بياناتهم.

وأشارت مايكروسوفت في مدونة لها على الإنترنت مؤخرا إلى أنها ستزود متصفحها الشهير بميزة Edge Secure Network، والتي ستمكن المستخدم من استعمال شبكات الـ Wi-Fi الموجودة في الأماكن العامة كالمقاهي والمطارات والفنادق وغيرها دون أن يقلقوا على خصوصية بياناتهم.

وتضمن Secure Network إخفاء عنوان IP الخاص بجهاز المستخدم، وإخفاء الموقع الجغرافي للمستخدم أثناء استعمال الإنترنت، كما تؤمن نقل البيانات عبر خوادم إلكترونية خاصة تمنع مشغلي شبكات الإنترنت من الحصول على بيانات تصفح الإنترنت الخاصة بالمستخدم أو بيانات الأشياء التي يبحث عنها عبر الشبكة العنكبوتية لحمايته من الإعلانات الموجهة ذات الأغراض التجارية

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وأشارت مايكروسوفت إلى أن مستخدمي Edge يمكنهم الاستفادة من الميزة الجديدة للتسوق في الإنترنت أو تصفح الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو، كما سيكون بإمكانهم تخصيص إعداداتها بالطرق التي تناسبهم، وستتوفر لهم إمكانية مراسلتها لتوفير خدمات الدعم أو الاستفسار عن آلية عمل الميزة بشكل دقيق.

المصدر: 4pda