الفريق القانوني لـ "تويتر" يتهم إيلون ماسك بانتهاك اتفاقية عدم الإفشاء

اتهم الفريق القانوني لشركة "تويتر" الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بانتهاك اتفاقية عدم إفشاء من خلال الكشف عن حجم عينة فحوصات منصة التواصل الاجتماعي على المستخدمين الآليين.

وغرد ماسك على "تويتر" قائلا :"اتصل بي الفريق القانوني لشركة "تويتر"بسبب انتهاكي اتفاقية عدم الإفشاء الخاصة بهم من خلال الكشف عن أن حجم عينة فحص الروبوت هو 100!"

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100!



This actually happened. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

وأعلن ماسك، يوم الجمعة، أن صفقته لشراء شركة "تويتر" بـ 44 مليار دولار "معلقة مؤقتا" بينما ينتظر بيانات عن نسبة حساباتها المزيفة.

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وقال إن فريقه سيختبر "عينة عشوائية من 100 متابع" على "تويتر" للتعرف على الروبوتات.

وجاء رد ماسك عندما طلب أحد المستخدمين منه توضيح عملية تصفية حسابات الروبوت، فأجاب: "اخترت 100 كرقم لحجم العينة، لأن هذا هو ما يستخدمه تويتر لمعرفة 5٪ من الحسابات المزيفة".

To find out, my team will do a random sample of 100 followers of @twitter.



I invite others to repeat the same process and see what they discover … — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

المصدر: Twitter