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الفريق القانوني لـ "تويتر" يتهم إيلون ماسك بانتهاك اتفاقية عدم الإفشاء

العالم الرقمي و Social media

الفريق القانوني لـ
Globallookpress © Karl-Josef Hildenbrand
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اتهم الفريق القانوني لشركة "تويتر" الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بانتهاك اتفاقية عدم إفشاء من خلال الكشف عن حجم عينة فحوصات منصة التواصل الاجتماعي على المستخدمين الآليين.

وغرد ماسك على "تويتر" قائلا :"اتصل بي الفريق القانوني لشركة "تويتر"بسبب انتهاكي اتفاقية عدم الإفشاء الخاصة بهم من خلال الكشف عن أن حجم عينة فحص الروبوت هو 100!"

وأعلن ماسك، يوم الجمعة، أن صفقته لشراء شركة "تويتر" بـ 44 مليار دولار "معلقة مؤقتا" بينما ينتظر بيانات عن نسبة حساباتها المزيفة.

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وقال إن فريقه سيختبر "عينة عشوائية من 100 متابع" على "تويتر" للتعرف على الروبوتات.

وجاء رد ماسك عندما طلب أحد المستخدمين منه توضيح عملية تصفية حسابات الروبوت، فأجاب: "اخترت 100 كرقم لحجم العينة، لأن هذا هو ما يستخدمه تويتر لمعرفة 5٪ من الحسابات المزيفة".

 المصدر: Twitter

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