خدمة "Rutube" الروسية تستعيد عملها بعد تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق

أعلنت مواقع إعلام روسية أن خدمة "Rutube" المخصصة لمشاهدة الفيديوهات عاودت عملها بعد تعرضها لهجمات إلكترونية مكثفة.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخدمة المذكورة تعرضت مؤخرا لهجمات سيبرانية واسعة النطاق امتدت لأكثر من يومين، لكن القائمين على الخدمة تمكنوا من تشغيلها مجددا وتعاملوا مع عواقب تلك الهجمات، ويمكن لمستخدمي الخدمة حاليا مشاهدة الفيديوهات دون أي مشاكل.

ومن جهتهم أشار القائمون على الخدمة المذكورة إلى "أن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها Rutube تعتبر الأكبر منذ تاريخ تأسيس الخدمة وكانت مستمرة ومتزايدة التعقيد، إذ توقفت الخدمة عن العمل منذ ليل التاسع مايو الجاري، ولم يتمكن المستخدمون ليومين تقريبا من الوصول وتشغيل الفيديوهات التي يرغبون بمشاهدتها ".

ويعتبر موقع " Rutube" اليوم من بين أهم المواقع الموفرة لخدمات مشاهدة الفيديوهات، ومنافسا أساسيا لـ"يوتيوب"، وفي مارس الفائت كان ألكسندر جاروف، المدير التنفيذي لشركة Gazprom-Media المسؤولة عن تشغيل الخدمة قد أشار إلى أن: "جمهور Rutube بات يتزايد بمقدار 150 إلى 450 ألف شخص يوميا ، وزادت أعداد تنزيلات الفيديو عبر الخدمة من 3000 إلى 40000 مرة في اليوم، وعلى الرغم من ذلك فإن الخدمة تعمل بشكل ممتاز ولا توجد أية مشكلات فنية في أدائها".

المصدر: فيستي