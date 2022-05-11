Realme تطلق هاتف أندرويد بميزات وقدرات شحن فائقة

تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيتفوق على العديد من هواتف أندرويد الحديثة من حيث التقنيات وميزات الشحن السريع للبطارية.

ومن أكثر ما سيميز هذا الهاتف هو بطاريته التي ستكون بسعة 5000 ميلي أمبير والتي ستعمل مع شاحن باستطاعة 150 واطا سيمكن من شحن نصف سعتها تقريبا في غضون 5 دقائق فقط، كما ستعمل هذه البطارية مع ميزة الشحن اللاسلكي السريع أيضا.

وسيحصل الجهاز على هيكل بأبعاد (163/75.6/.2) ملم، وزنه 188 غ، وشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

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وسيضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12 مع واجهات Realme UI 3.0، ومعالج MediaTek Dimensity 8100، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 و12 غيغابايت،وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وتعمل مع تقنيات HDR.

وجهزته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: 4pda