صحيفة أمريكية تتحدث عن هاكرز صينيين يسرقون أسرار المعدات الحربية الغربية

تستخدم المقاتلة الصينية من الجيل الخامس J-20 Mighty Dragon تقنية واحدة على الأقل سرقت من طائرة F-35 Lightning II الأمريكية التي تنتمي إلى صنف الطائرات نفسه.

وقالت بوابة 19 Fortyfive الإلكترونية الأمريكية إن الهاكرز الصينيين في أستراليا قد سرقوا سر نظام التوجيه الكهروضوئي الأمريكي.

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وأوضحت أن لدى طائرتي J-20 الصينية وF-35 الأمريكية ميزة مشتركة واحدة وهي هرم صغير من الزجاج في الجزء السفلي من مقدمة الطائرة. وهو النظام الكهروضوئي المستخدم للبحث عن الأهداف وتوجيه الصواريخ بالليزر.

يذكر أن وسائل الإعلام الغربية، بما فيها معلومات نشرها عام 2007 الموظف في الاستخبارات الإلكترونية الأمريكية، أدوارد سنودن، كانت قد أفادت بأن الهاكرز الصينيين اخترقوا البرامج الإلكترونية لشركة "لوكهيد مارتن " وسرقوا أسرار الطائرة F-35 حتى قبل وضع المقاتلة في الخدمة.

وقام الهاكرز بعد 10 أعوام بمحاولة أخرى حيث سرقوا معلومات عن الطائرة من مقاول أسترالي مشارك في برنامج Joint Strike Fighter، وسرقوا في الوقت نفسه معلومات حول السفن والطائرات التابعة للبحرية الأسترالية.

يذكر أن تقريرا سنويا نشره البنتاغون عام 2019 أشار إلى أن الصينيين يحققون بشكل دائم التجسس الإلكتروني برمجيات أمريكية بغية سرقة التكنولوجيات العسكرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا