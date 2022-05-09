سوريا تطلق خدمة إلكترونية لقبول اعتراضات المستثنين من الدعم الحكومي

أطلقت وزارة النقل السورية، خدمة إلكترونية "تتيح للموظفين المدنيين والعسكريين دائمين أو مؤقتين وذوي الشهداء المستثنين من الدعم" تقديم اعتراضاتهم إلكترونيا عبر الموبايل أو الحاسب.

وأوضحت مديرة المعلوماتية بوزارة النقل السورية، المهندسة ريا عرفات، لوكالة الأنياء السورية "سانا"، أن "الهدف من إطلاق الخدمة تخفيف أعباء تنقلات المواطنين وتوفير قدومهم ومراجعتهم لمديريات النقل بالمحافظات لتقديم اعتراضاتهم".

وأشارت ريا عرفات إلى أن "خطوات تعبئة البيانات تتضمن أن يقوم مالك المركبة "المعترض" بإدخال رقم السيارة السياحية والرقم الوطني ورقم الهاتف الشخصي له واسم الجهة التي يعمل بها موظفا أو متقاعدا أو وثيقة الشرف بالنسبة لذوي الشهداء، وإرسال الطلب إلكترونيا"، مؤكدة أن "فريق عمل الوزارة سيقوم بتدقيق البيانات وتناسبها مع المعايير المعتمدة في هيكلة الدعم، وإرسالها إلى الجهة المعنية لتتم معالجتها وإصدار النتيجة التي ستصل للمواطن تلقائيا، وذلك من خلال الدخول إلى رابط" تم تحديده لهذا الغرض.

المصدر: "سانا"