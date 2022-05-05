سامسونغ تحدث نقلة نوعية في عالم الأجهزة الذكية

أعلنت شركة سامسونغ عن تطوير شرائح ذاكرة داخلية من شأنها أن تحدث تغييرا كبيرا في أداء الهواتف والأجهزة الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شرائح الذاكرة الجديدة التي تطورها سامسونغ تدعم معيارية (UFS) 4.0، وتستهلك معدلات طاقة أقل بنسبة 46% تقريبا من شرائح UFS 3.1، أي أنها ستساعد بطاريات الهواتف والأجهزة الذكية لتعمل لفترات أطول بالشحنة الواحدة.

وتبعا للخبراء في سامسونغ فإن الشرائح الجديدة ستأتي بأبعاد (11/13/1) ملم، وستمكن من تخزين 512 ميغابايت أو 1 تيرا بايت من البيانات، لذا ستكون مناسبة للاستخدام مع الأجهزة المحمولة.

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ومن المتوقع أن تستعمل شرائح الذاكرة الجديدة مع الهواتف والأجهزة الذكية المخصصة لشبكات 5G وحتى مع الدرونات والسيارات وإلكترونيات الواقع المعزز والافتراضي كونها توفر سرعة قراءة للبيانات تصل إلى 4200 ميغابايت/ثا، وسرعة تخزين للبيانات تصل إلى 2800 ميغابايت/ثا.

ويتوقع أن تبدأ سامسونغ الإنتاج الصناعي الكبير لشرائحها الجديدة في الربع الثالث من العام الجاري، لذا فإن هذه الشرائح ستظهر في الهواتف والأجهزة الإلكترونية المتطورة التي ستطرح بداية العام القادم.

المصدر: 3dnews