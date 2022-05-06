OnePlus تتحضّر لإطلاق هاتف أندرويد بموصفات مميزة

كشفت بعض مواقع الإنترنت عن بعض التفاصيل التي تتعلق بشكل وتقنيات هاتف Nothing Phone الذي ستطرحه OnePlus لتنافس به أحدث أجهزة أندرويد المحمولة.

وبالنظر للصور التي سربت لهذا الهاتف نلاحظ أنه سيحصل على شاشة منحنية الحواف تغطي كامل واجهته الأمامية، وتخلو هذه الشاشة من أية ثقوب أو فتحات ما يدل على أنه سيحصل على نظام الكاميرا المخفية التي تظهر فتحتها عن الاستخدام فقط.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على شاشة بمقاس 6.43 بوصة معدل تحديثها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR 10 لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 32 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيحصل الهاتف على معالج Snapdragon 778G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت، ونظام تشغيل NothingOS مطور عن Android 12، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 4pda