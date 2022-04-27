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سوني تطلق سماعات لاسلكية صغيرة بمواصفات متقدّمة

العالم الرقمي و Social media

سوني تطلق سماعات لاسلكية صغيرة بمواصفات متقدّمة
youtube/Shane Craig [scaryifliteral]
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة سوني تعمل على تطوير نسخة معدّلة من سماعات LinkBuds لتنافس بها سماعات آبل وسامسونغ اللاسلكية المطروحة حاليا.

وتبعا لاحدث التسريبات فإن السماعات الجديدة ستختلف من ناحية التصميم عن سماعات LinkBuds الحالية، وستخلو من الفتحة الدائرية التي تزيد تثبيتها على الأذن، والأهم من ذلك هو أنها ستجهز بتقنية Ambient Mode التي تسمح بسماع الأصوات المحيطة بالمستخدم أثناء ارتداء السماعة، كما ستطرح بأسعار منافسة أرخص من أسعار LinkBuds.

وستجهز السماعات الجديدة بأنظمة التعلم الآلي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتمكن من التعرف على المكان الموجود فيه المستخدم، وبالتالي ستكون قادرة على تفعيل ميزات Ambient وANC بشكل آلي.

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وستحصل هذه السماعات على تقنيات الصوت المحيطي الثلاثي الأبعاد و محرك تحسين الصوت الرقمي DSEE، وعلى خاصية Wide Area Tap للتحكم بالأصوات عبر النقر الخفيف على جانبي هيكل السماعة، وعلى خاصية التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

المصدر: 4pda

 

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