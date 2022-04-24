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سامسونغ توسع عائلة Galaxy بهاتف متطور ورخيص الثمن

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ توسع عائلة Galaxy بهاتف متطور ورخيص الثمن
youtube/AG Series
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كشفت بعض مواقع الإنترنت عن مواصفات هاتف Galaxy الجديد الذي ستطرحه سامسونغ لينافس هواتف 5G الحالية من حيث السعر والمواصفات.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy M13 الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (165/75.8/9.7) ملم، وزنه 223 غ.

أما شاشته فستكون بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 275 شمعة/م تقريبا.

وسيكون الهاتف قادرا على العمل مع شبكات 5G الحديثة بسرعة كبيرة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 732G المطور بتقنية 8 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، كما سيجهز بمعالج رسوميات Adreno 618.

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وسيوفر الجهاز لمستخدميه قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي ستأتي بأربع عدسات بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية التي ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

وستجهزه سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 175 دولارا.

المصدر: 4pda

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