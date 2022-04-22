أحد أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق يظهر في الأسواق قريبا

تستعد ZTE لطرح هاتف جديد في الأسواق العالمية لتنافس من خلاله أفضل أجهزة أندرويد الذكية الموجودة حاليا.

ويأتي Nubia Red Magic 7 Pro الجديد بتصميم مميز جدا للهيكل الذي يتداخل فيه اللونان الأسود والرمادي بصورة أنيقة، اما أبعاد هيكله فأتت (166.3/77.1/10) ملم، ووزنه 235 غ.

وجاءت شاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا، كما حميت هذه الشاشة بطبقة من Corning Gorilla Glass 5 مقاومة للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الجبار للجهاز نظام Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح ما بين 128 غيغابايت و1 تيرابايت.

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وزود الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit