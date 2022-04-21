OnePlus تطرح أحد أفضل هواتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة
كشفت OnePlus عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أكثر هواتف 5G من حيث السعر والمواصفات.
وسيحصل هاتف OnePlus Nord N20 5G الجديد على هيكل بأبعاد (159.8/73.1/9) ملم، محمي من جهة الواجهة الامامية بزجاج Gorilla Glass 3.
أما شاشته فستكون بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م.
ويعمل هذا الهاتف بسرعة كبيرة مع البيانات والشبكات بفضل نظام تشغيل Android 11 مع واجهات OxygenOS 1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وجهز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، كما زود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع وبطارية Li-Po تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يكون نحو 280 دولارا.
المصدر: 4pda