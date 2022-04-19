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اختفاء "تيك توك" من متجر "أب ستور" لدى المستخدمين في روسيا

العالم الرقمي و Social media

اختفاء
Legion-Media Lobeca
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أفادت وسائل إعلام روسية بأن تطبيق "تيك توك" لنشر الفيديوهات القصيرة اختفى من نتائج البحث في متجر التطبيقات "آب ستور" التابع لشركة "آبل"، لدى المستخدمين في روسيا.

ومع ذلك يمكن تحميل "تيك توك" من "آب ستور" عبر رابط مباشر بواسطة محركات البحث. كما لا يزال التطبيق عاملا لدى المستخدمين الذين قاموا بتحميله في وقت سابق.

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وتشير التقارير إلى أن التطبيق لا يزال متاحا في متجر "غوغل بلاي".

يذكر أن "تيك توك" أعلنت في مارس الماضي عن تعليق نشر المحتويات الجديدة وإغلاق خدمة البث المباشر على الأراضي الروسية على خلفية صدور تشريعات جديدة متعلقة بنشر المعلومات حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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