هاتف آخر من Realme سيحصل على كاميرات وقدرات شحن ممتازة
تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات ممتازة وبطارية تتمتع بميزات شحن فائقة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل بأبعاد (162.9/75.8/8.7) ملم، وزنه 194 غ، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 398 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فستحصل على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون أحادية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل.
وجهزت Realme هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.
المصدر: ixbit