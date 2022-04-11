ماسك يقرر عدم الانضمام إلى مجلس إدارة "تويتر"

أعلن باراغ أغراوال، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" أن إيلون ماسك، رائد الأعمال الأمريكي ومؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا"، قرر عدم الانضمام إلى مجلس إدارة "تويتر".

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وكان رئيس "تويتر" قد أفاد في وقت سابق بأن الشركة ستعين ماسك في مجلس الإدارة بعد أن استحوذ على حصة 9.2٪ من أسهمها.

وكتب أغراوال على حسابه في "تويتر" قائلا: "قرر إيلون عدم الانضمام إلى مجلس إدارتنا". وبحسب رئيس الشركة، كان من المفترض أن يصبح رجل الأعمال الأمريكي الشهير عضوا رسميا في مجلس الإدارة يوم 9 أبريل، لكن ماسك أعلن صبيحة ذلك اليوم أنه لن يكون جزءا منها.

وقال أغراوال بهذا الشأن: "أعتقد أن هذا هو الأفضل. لقد قدرنا دائما وسنواصل تقييم المساهمة في شركتنا من قبل المساهمين، بغض النظر عما إذا كانوا أعضاء في مجلس الإدارة أم لا".

يشار إلى أن شركة "تويتر" الأمريكية كانت تأسست في عام 2006، فيما المنتج الرئيس لهذه الشركة التي يوجد مقرها الرئيس في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، عبارة عن شبكة للتواصل الاجتماعي عبر تبادل الرسائل القصيرة.

المصدر: نوفوستي