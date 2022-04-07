Oppo تعود للمنافسة بهاتف أندرويد متطور وبسعر مقبول

عادت Oppo لتنافس سامسونغ وهواوي من خلال هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة مقارنة بسعره المقبول.

وحصل هاتف Oppo K10 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.4/75.7/8.4) ملم، وزنه 189 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 480 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات ColorOS 11.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

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والكاميرا الأساسية فيه أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فسيكون نحو 180 يورو.

المصدر: ixbit