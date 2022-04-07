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"تويتر" يحصل على ميزة انتظرها الكثير من المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Legion-Media
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أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أن التطبيق سيحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات.

وحول الموضوع قال رئيس قسم المستهلك في "تويتر"، جاي ساليفان:"منذ العام الماضي يعمل المطورون على ميزات لتطبيق شبكاتنا الاجتماعية ستساعد المستخدمين على تعديل نصوص تغريداتهم المنشورة، ومن المتوقع ان يبدأ اختبار هذه الميزة خلال الأشهر القادمة".

وأضاف "فريق المبرمجين سيأخذ بعين الاعتبار عدة أشياء أثناء طرح الميزة مثل عمر التغريدة التي يريد المستخدم تعديل نصها، والكلمات التي سيعدلها المستخدم كي لايحصل أي التباس مستقبلي مع جمهور المتابعين.. اليوم لا يمكن لمستخدمي تويتر تعديل نص تغريداتهم وتصحيح الأخطاء الموجودة فيها، بل يمكنهم فقط حذف التغريدة ونشر أخرى جديدة".

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وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي "تويتر" كانوا قد طالبوا بطرح الميزة المذكورة منذ سنوات، أسوة بمستخدمي "فيسبوك" الذين يمكنهم تعديل منشواراتهم، كما أن مستخدمي تطبيقات شبكة "VK"الروسية على سبيل المثال يمكنهم تعديل نص الرسائل الشخصية التي يرسلونها للآخرين خلال مدة 24 ساعة.

المصدر: 3dnews

 

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