مايكروسوفت تسهّل اقتران الحواسب بالهواتف الذكية عبر تطبيق جديد

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطبيق جديد صمم ليسهل اقتران الحواسب بالهواتف الذكية.

وأشارت الشركة في مدونة لها عبر الإنترنت إلى أن التطبيق الجديد الذي يدعى Phone Link حصل على تغييرات وميزات عديدة مقارنة بالتطبيقات الشبيهة التي أطلقتها سابقا، ويمكن الاعتماد عليه بسهولة لإقران الحواسب مع أجهزة الهاتف عبر رموز الاستجابة السريعة "QR".

ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الملفات الموجودة في هواتفهم من خلال الكمبيوتر بشكل لاسلكي، والتحكم بتلك الملفات وتعديلها أو نقلها من الهاتف إلى الكمبيوتر بشكل سريع، كما يمكن من خلاله الرد أو إجراء المكالمات الهاتفية عبر جهاز الحواسب المقترنة بالهواتف.

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وأشارت مايكروسوفت إلى أن تطبيقها الجديد متاح حاليا بصورة تجريبية لعدد من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، ومنها هواتف Honor مثل Magic V، وMagic4و Magic4 Pro، وسيتوفر قريبا لشريحة أكبر من الأجهزة.

المصدر: فيستي